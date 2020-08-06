В Одесі 29-річний чоловік побив 20-річного хлопця через відмову пригостити цигаркою. Під час конфлікту зловмисник вдарив потерілого ножем у груди, а тоді, злякавшись відповідальності, втік.

Поліцію та швидку на місце події викликали очевидці. Пораненого хлопця госпіталізували у реанімаційне відділення одного з одеських медичних закладів.

Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати хлопця – небезпека для його життя минула.







Не пригостив цигаркою: одесит вдарив молодого хлопця ножем у серце / 2 фотографии

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Оперативники Приморського відділу поліції встановили особу нападника та затримали його. Одеситові інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

До обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. За замах на вбивство йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

Зґвалтування в Одесі

Тим часом поліція розслідує зґвалтування в Одесі – 34-річний місцевий житель звинувачується у розбещенні 17-річної дівчини, яку він погодився підкинути додому з пляжу.

За словами фігуранта, дівчина була у стані сильного алкогольного сп’яніння та першою почала натякати на романтичне продовження знайомства.

Однак потерпіла доводить, що чоловік скористався тим, що вона від втоми заснула у нього в автомобілі.