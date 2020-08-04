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Факты / Мир

Новая Хиросима и Нагасаки — реакция мира на взрыв в Бейруте

Мощный взрыв в Бейруте (Ливан), который прогремел днем ​​4 августа, шокировал весь мир.

Губернатор столицы Ливана Марван Аббуда заявил, что взрыв в Бейруте напоминает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в начале августа 1945 года.

Лидеры стран мира успели выразить сочувствие и прокомментировать ситуацию в порту столицы Ливана.

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Взрыв в Бейруте — первая реакция лидеров стран мира

Белый дом США внимательно следит за событиями в Бейруте и готов предоставить всю необходимую помощь для ликвидации последствий взрыва.

Такую же информацию предоставили и представители президента Турции Эрдогана.

А вот Израиль, руководство которого успели заподозрить в возможной причастности к взрыву, опровергает такие теории. Более 10 лет назад между странами шла война, которую удалось завершить благодаря вмешательству ООН.

Взрыв в Бейруте был настолько мощным, что волна пронеслась на 250 км и была ощутима в Кипре.

Сначала послышался хлопок, а через пять минут появился белый дым. В небо поднялся столб дыма.

Власть Бейрута констатирует, что взрыв разрушил почти половину города.

Организация Красный Крест сообщает о более 3 тыс. раненых и десятках людей, оставшихся под завалами.

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