Вибух у Бейруті: співробітники порту перебувають під домашнім арештом

Низка службовців порту Бейрута поміщені під домашній арешт в очікуванні розслідування потужного вибуху у вівторок.

За словами міністра інформації Мана Абдель Самад, домашній арешт застосовуватиметься до всіх портовим чиновників, які займалися зберіганням нітрату амонію, його охороною та оформленням документів з червня 2014 року.

– Я думаю, що це некомпетентність і дійсно погане управління, і є багато обов’язків з боку керівництва і, ймовірно, попередніх урядів. Ми не збираємося після такого вибуху мовчати про те, хто за що відповідає, – додав міністр економіки Рауль Нехме.

В результаті вибуху не менше 135 людей загинули і понад 4 тис. отримали поранення. Почався двотижневий НС.

Читайте: Вибух складу в Бейруті. Як таке могло статися в столиці великої держави і які наслідки

Президент Мішель Аун сказав, що вибух був викликаний 2 750 тоннами нітрату амонію, які небезпечно зберігалися на складі.

Аміачна селітра використовується як добриво в сільському господарстві і як вибухова речовина.

Начальник митниці Бадрі Дахер сказав, що його агентство зажадало вилучити хімікат, але цього не сталося.

– Ми залишаємо визначення причин на розсуд експертів, – сказав він.

Губернатор міста порівняв вибух в Бейруті з атомним бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі в серпні 1945 року, назвавши подію національною катастрофою.