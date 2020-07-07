В Винницкой области задержан 35-летний гражданин Австрии, который продавал в сети фото и видео с детской порнографией.

Мужчина и его 22-летняя супруга обустроили детскую студию под видом модельного агентства. Там они вели фото- и видеосъемку полуголых детей. После этого контент продавался на закрытых сайтах для иностранцев за криптовалюту, которую потом конвертировали в гривну.

Пара занималась изготовлением и распространением детского порно на протяжении трех лет.

Следствие установило, что съемки проводились без согласия родителей.

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Во время обыска были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

По факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишения свободы от семи до 12 лет.

Полиция продолжает досудебное расследование.























На Винниччине в детском модельном агентстве снимали порно для педофилов / 6 фотографий

Похожий случай произошел весной. 26 мая на Волыни, в Винницкой, Днепропетровской и Черниговской областях киберполиция разоблачила злоумышленников, которые развращали детей и распространяли порноконтент в сети.

Жертвами четырех педофилов стали восемь малолетних детей.

Во время обысков у них изъяли около 6 Тб детского порно.