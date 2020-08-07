На Старообуховской трассе под Киевом произошло новое смертельное ДТП, которое унесло жизни троих молодых людей — 30-летнего парня и двух девушек 19 и 22 лет. Еще три человека получили травмы.

На дороге столкнулись два BMW. Одно из транспортных средств BMW 320D разворачивалось на трассе, в этот момент в него на скорости влетел BMW Х7.

В первом авто находились водитель и четверо пассажиров, из них выжили только молодые парни 21 и 23 лет. Они сидели на пассажирский сидении. Водитель второго авто пробил головой лобовое стекло, но ему удалось выжить.

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Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

В результате аварии один из автомобилей выбросило на остановку общественного транспорта. К счастью, там не было людей.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, проводят ряд экспертиз и проверяют состояние авто.

Новое кровавое ДТП на Старообуховской трассе

6 августа под Киевом, на Старообуховской трассе, произошло новое смертельное ДТП, которое унесло жизни сразу троих человек.

Один из автомобилей после столкновения превратился в груду металла.

На месте ДТП работали правоохранители и медики.