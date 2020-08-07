На Старообухівській трасі під Києвом сталася нова смертельна ДТП, яка забрала життя трьох молодих людей – 30-річного хлопця та двох дівчат 19 та 22 років. Ще троє осіб отримали травми.

На дорозі зіштовхнулися два BMW. Один з транспортних засобів BMW 320D розверталося на трасі, цієї миті у нього на швидкості влетів BMW Х7.

У першому авто перебували водій та четверо пасажирів, з них вижили лише молоді хлопці віком 21 та 23 роки. Вони сиділи на пасажирскому сидінні. Водій другого авто пробив головою лобове скло, але йому вдалося вижити.

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Нині їм надають медичну допомогу.

У результаті аварії одну з автівок викинуло на зупинку громадського транспорту. На щастя, там не було людей.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, проводять низку експертиз та перевіряють стан авто.

Нова кривава ДТП на Старообухівській трасі

6 серпня під Києвом, на Старообухівській трасі, сталася нова смертельна ДТП, яка забрала життя одразу трьох людей.

Один із автомобілей після зіткнення перетворився на бляшанку.

На місці ДТП працювали правоохоронці та медики.