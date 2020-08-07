Дивом жодного перелому: в Дрогобичі авто тричі переїхало дівчинку

6 серпня у місті Дрогобич на Львівщині водій Volkswagen наїхав на чотирирічну дівчинку, яка каталася на самокаті.

Дитину з тілесними ушкодженнями довелося госпіталізувати. Стан дівчинки важкий, але вона дивом не отримала жодного перелому, пишуть ЗМІ.

19-річний житель міста Самбір не помітив дитину, коли рухався на транспортному засобі заднім ходом. На відео, яке з’явилося в мережі, видно, що авто переїхало дівчинку тричі.

Чоловікові загрожує штраф, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліція нагадує водіям про важливість контролю ситуації біля авто в дзеркалах заднього виду, незважаючи на наявність в машині відеокамер.

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На Тернопільщині п’яний водій збив дитину

У липні в селі на Тернопільщині водій скоїв наїзд на 8-річного хлопчика. Швидкість авто була настільки великою, що від удару дитина пролетіла 15 метрів.

Трагедія могла бути ще сумнішою, якби сестра загиблого хлопчика не встигла відскочити.