У Бейруті спалахнули антиурядові демонстрації через вибух у порту, які переросли в масові заворушення.
Оновлено 21.55. Армія стягує в центр Бейрута додаткові сили і бере ситуацію під контроль.
Згідно з даними Червоного хреста, число постраждалих під час зіткнень у Бейруті зросло до 238.
Протестуючі тим часом захопили будівлю Асоціації банків Лівану.
20.17. Місцеві ЗМІ пишуть, що учасники протестів у Бейруті захопили будівлю Міністерства закордонних справ Лівану, а також штурмують Міністерство економіки.
Також під будівлею ліванського МЗС відбулися зіткнення між демонстрантами і силовиками. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
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Протестуючі вимагають відставки уряду і покарати високопосадовців, яких вони вважають винними у вибуху.
Крім того, на мітингу вже були чутні постріли.
У цей час прем’єр країни заявив, що вибух у порту Бейрута, в результаті якого загинули 158 осіб, стався через корупцію.
Вибух у Бейруті
В рамках розслідування причин вибуху в Бейруті вже затримали 16 співробітників порту, загалом допитали 18 осіб.
Порт ліванської столиці був одним з найголовніших на Близькому Сході.
Внаслідок руйнівного вибуху в Бейруті, який прогримів у порту, загинуло 158 осіб і було поранено понад 5 тис. осіб.
Влада заявила, що вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію, які зберігалися на складі. Вибух стався, коли на складі відбувалися зварювальні роботи.
Фото: Lebanese Red Cross