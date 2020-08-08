У Бейруті спалахнули антиурядові демонстрації через вибух у порту, які переросли в масові заворушення.

Оновлено 21.55. Армія стягує в центр Бейрута додаткові сили і бере ситуацію під контроль.

Згідно з даними Червоного хреста, число постраждалих під час зіткнень у Бейруті зросло до 238.

Протестуючі тим часом захопили будівлю Асоціації банків Лівану.

20.17. Місцеві ЗМІ пишуть, що учасники протестів у Бейруті захопили будівлю Міністерства закордонних справ Лівану, а також штурмують Міністерство економіки.

Також під будівлею ліванського МЗС відбулися зіткнення між демонстрантами і силовиками. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

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Протестуючі вимагають відставки уряду і покарати високопосадовців, яких вони вважають винними у вибуху.

Крім того, на мітингу вже були чутні постріли.

У цей час прем’єр країни заявив, що вибух у порту Бейрута, в результаті якого загинули 158 осіб, стався через корупцію.

Вибух у Бейруті

В рамках розслідування причин вибуху в Бейруті вже затримали 16 співробітників порту, загалом допитали 18 осіб.

Порт ліванської столиці був одним з найголовніших на Близькому Сході.

Внаслідок руйнівного вибуху в Бейруті, який прогримів у порту, загинуло 158 осіб і було поранено понад 5 тис. осіб.

Влада заявила, що вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію, які зберігалися на складі. Вибух стався, коли на складі відбувалися зварювальні роботи.

Фото: Lebanese Red Cross