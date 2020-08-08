У Чернівцях 8 серпня сталася ДТП – автомобіль збив літню жінку, яка перебувала на зупинці громадського транспорту.

За попередньою інформацією, у Volkswagen Passat, за кермом якого був 24-річний водій, виникла технічна несправність. Чоловік не впорався з керуванням, через що авто викинуло на зупинку.

У результаті зіткнення 61-річній жінці відірвало гомілку. Постраждалу госпіталізували до лікарні, де їй надають медичну допомогу.

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На місці аварії працювали правоохоронці. Нині вирішується питання про внесення інформації про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нова кривава ДТП на Старообухівській трасі

6 серпня на Старообухівській трасі під Києвом нова кривава ДТП забрала життя трьох молодих людей – 30-річного хлопця та двох дівчат 19 та 22 років.

У результаті зіткнення двох BMW ще троє осіб отримали травми.

Нині поліція з’ясовує обставини аварії.