У Дніпрі від авто відлетіла деталь і потрапила в дитину, її госпіталізували

Увечері 9 серпня на проспекті Хмельницького в Дніпрі від проїжджаючого автомобіля Honda відлетіла деталь і потрапила в дитину.
Хлопчик стояв з батьками в очікуванні зеленого сигналу світлофора, щоб перейти дорогу.
Дитину госпіталізували до лікарні.
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Водій Honda зник з місця події.
Очевидці розповіли, що водій перевищив швидкість. Реєстратор одного з авто зафіксував, як Honda виїхала з середньої смуги на крайню праву і пролетіла на великій швидкості.
На відео також показано, що сигнал світлофора був червоний, але водій Honda не пригальмував.
ДТП у Київській області
8 серпня в селі Немішаєве 82-річний киянин збив 12-річного хлопчика на пішохідному переході і зник з місця ДТП.
Чоловіка оперативно знайшли. Поліцейські вилучили автомобіль з ушкодженнями після аварії.
Водій затриманий і знаходиться в СІЗО.