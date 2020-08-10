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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі від авто відлетіла деталь і потрапила в дитину, її госпіталізували

Увечері 9 серпня на проспекті Хмельницького в Дніпрі від проїжджаючого автомобіля Honda відлетіла деталь і потрапила в дитину.

Хлопчик стояв з батьками в очікуванні зеленого сигналу світлофора, щоб перейти дорогу.

Дитину госпіталізували до лікарні.

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Водій Honda зник з місця події.

Очевидці розповіли, що водій перевищив швидкість. Реєстратор одного з авто зафіксував, як Honda виїхала з середньої смуги на крайню праву і пролетіла на великій швидкості.

На відео також показано, що сигнал світлофора був червоний, але водій Honda не пригальмував.

ДТП у Київській області

8 серпня в селі Немішаєве 82-річний киянин збив 12-річного хлопчика на пішохідному переході і зник з місця ДТП.

Чоловіка оперативно знайшли. Поліцейські вилучили автомобіль з ушкодженнями після аварії.

Водій затриманий і знаходиться в СІЗО.

Джерело: Інформатор

Фото: Dreamstime

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