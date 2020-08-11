На Ровенщине 14-летняя девочка родила от отчима-педофила

В 2019 году в Ровенской области 43-летний мужчина несколько раз изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.

Девушка была запугана. Поэтому ничего не рассказывала матери, а женщина даже не замечала, что ее дочь беременна.

Первыми это заметили учителя в школе. Когда медики подтвердили беременность, мать потребовала, чтобы насильника наказали.

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Пока шло расследование, девочка успела родить здорового сына.

Экспертиза уже установила, что насильник является отцом ребенка.

Отчим-педофил свое отцовство признал. Более того, говорит, что хочет воспитывать сына. Однако на свободу он сможет выйти лишь через 15 лет.

Изнасилование в Сумской области

На Сумщине правоохранители задержали насильника 9-летней девочки.

Выяснилось, что мужчине 31 год и родом он из Полтавской области, а с жертвой познакомился в соцсетях.

Как повод встретиться, он пообещал угостить девочку ужином в Макдональдс.