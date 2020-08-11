На Рівненщині 14-річна дівчинка народила від вітчима-педофіла

У 2019 році в Рівненській області 43-річний чоловік кілька разів зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки.

Дівчина була залякана. Тому нічого не розповідала матері, а жінка навіть не помічала, що її донька при надії.

Першими це помітили вчителі у школі. Коли медики підтвердили вагітність, матір почала вимагати, аби ґвалтівника покарали.

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Поки йшло розслідування, дівчинка встигла народити здорового сина.

Експертиза уже встановила, що ґвалтівник є батьком дитини.

Вітчим-педофіл своє батьківство визнав. Ба більше, каже, що хоче виховувати сина. Проте на волю він зможе вийти лише через 15 років.

Зґвалтування на Сумщині

На Сумщині правоохоронці затримали ґвалтівника 9-річної дівчинки.

З’ясувалося, що чоловіку 31 рік і родом він з Полтавської області, а з жертвою познайомився у соцмережах.

Як привід зустрітися, він пообіцяв пригостити дівчинку вечерею у Макдональдс.