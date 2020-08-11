На проспекте Машерова в Бресте в Беларуси ОМОН подстрелил на улице мужчину, который выгуливал собаку.

На видео видно, как на встречу мужчине бегут люди, по которым силовики из микроавтобуса стреляют резиновыми пулями.

Мужчина обратился к супруге с просьбой не бежать, чтобы ОМОН не решил, что они участвуют в протестах.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

— Таня, не беги, мы с собакой гуляем.

В этот момент в него выстрелили. Он снял на видео окровавленную руку, в которой видно пулевое отверстие.

Протесты в Беларуси

Вечером 9 августа начались протесты в Беларуси. Новости о результатах президентских выборов вывели тысячи белорусов на улицы.

Согласно результатам 80,08% голосов набрал действующий президент Алексанр Лукашенко, который находится у власти с 1994 года. Люди требуют честных выборов и его отставки.

За два протестов в Минздраве сообщили об одной жертве и более 200 пострадавших.