На проспекті Машерова в Бресті в Білорусі ОМОН підстрелив на вулиці чоловіка, який вигулював собаку.

На відео видно, як на зустріч чоловікові біжать люди, по яких силовики з мікроавтобуса стріляють гумовими кулями.

Чоловік звернувся до дружини з проханням не бігти, щоб ОМОН не вирішив, що вони беруть участь у протестах.

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– Таня, не біжи, ми з собакою гуляємо.

У цей момент в нього вистрілили. Він зняв на відео закривавлену руку, в якій видно кульовий отвір.

Протести в Білорусі

Увечері 9 серпня почалися протести в Білорусі. Новини про результати президентських виборів вивели тисячі білорусів на вулиці.

Згідно з результатами 80,08% голосів набрав чинний президент Алексанр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року. Люди вимагають чесних виборів і його відставки.

За два протести в МОЗ повідомили про одну жертву і понад 200 постраждалих.