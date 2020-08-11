На проспекті Машерова в Бресті в Білорусі ОМОН підстрелив на вулиці чоловіка, який вигулював собаку.
На відео видно, як на зустріч чоловікові біжать люди, по яких силовики з мікроавтобуса стріляють гумовими кулями.
Чоловік звернувся до дружини з проханням не бігти, щоб ОМОН не вирішив, що вони беруть участь у протестах.
Читайте: Протести в Білорусі онлайн
– Таня, не біжи, ми з собакою гуляємо.
У цей момент в нього вистрілили. Він зняв на відео закривавлену руку, в якій видно кульовий отвір.
Протести в Білорусі
Увечері 9 серпня почалися протести в Білорусі. Новини про результати президентських виборів вивели тисячі білорусів на вулиці.
Згідно з результатами 80,08% голосів набрав чинний президент Алексанр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року. Люди вимагають чесних виборів і його відставки.
За два протести в МОЗ повідомили про одну жертву і понад 200 постраждалих.