Ограбление в Одессе: гости напали на хозяина

В Одессе двое мужчин ограбили своего знакомого, у которого гостили. Они избили его, связали и украли деньги, компьютер и старинные иконы.

Чтобы избежать ответственности, с добытым имуществом, оба отправились в столицу.

Там, в одном из хостелов, правоохранители Одессы вместе с киевскими коллегами задержали преступников.











Связали, избили и ограбили: в Одессе гости напали на владельца квартиры / 3 фотографии

Читайте: Связал кассиров и угрожал палкой: в Харькове мужчина украл из почты 30 тыс. грн

Правонарушителями оказались двое 21-летних жителей Хмельницкой области, которые ранее уже отбывали наказание за совершение преступлений имущественного направленности.

— На время проведения досудебного расследования мужчин поместили под стражу. Им грозит до десяти лет заключения, — сообщил начальник Шевченковского отделения полиции Владимир Титомир.

Ограбление пенсионерки

В Одессе на улице Ильфа и Петрова двое мужчин из стран Закавказья ограбили 83-летнюю женщину, вырвав у нее из рук сумку с $10 тыс.

Грабители бросились в разные стороны, но их удалось задержать. Мужчину, который вскочил в автомобиль, на котором они приехали, — задержали сразу, а другой поймали в соседнем районе.