Ограбление в Одессе: гости напали на хозяина

В Одессе двое мужчин ограбили своего знакомого, у которого гостили. Они избили его, связали и украли деньги, компьютер и старинные иконы.
Чтобы избежать ответственности, с добытым имуществом, оба отправились в столицу.
Там, в одном из хостелов, правоохранители Одессы вместе с киевскими коллегами задержали преступников.
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Правонарушителями оказались двое 21-летних жителей Хмельницкой области, которые ранее уже отбывали наказание за совершение преступлений имущественного направленности.
— На время проведения досудебного расследования мужчин поместили под стражу. Им грозит до десяти лет заключения, — сообщил начальник Шевченковского отделения полиции Владимир Титомир.
Ограбление пенсионерки
В Одессе на улице Ильфа и Петрова двое мужчин из стран Закавказья ограбили 83-летнюю женщину, вырвав у нее из рук сумку с $10 тыс.
Грабители бросились в разные стороны, но их удалось задержать. Мужчину, который вскочил в автомобиль, на котором они приехали, — задержали сразу, а другой поймали в соседнем районе.