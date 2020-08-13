Пограбування в Одесі: гості напали на господаря

В Одесі двоє чоловіків пограбували свого знайомого, у якого гостювали. Вони побили його, зв’язали та викрали гроші, комп’ютер та старовинні ікони.

Аби уникнути відповідальності, зі здобутим майном, обидва вирушили до столиці.

Саме там, в одному з хостелів, правоохоронці Одеси разом із київськими колегами затримали злочинців.











Зв’язали, побили і пограбували: в Одесі гості напали на власника квартири / 3 фотографии

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Правопорушниками виявилися двоє 21-річних жителів Хмельниччини, які раніше вже відбували покарання за вчинення злочинів майнової спрямованості.

– На час проведення досудового розслідування молодиків помістили під варту. Їм загрожує до десяти років ув’язнення, – повідомив начальник Шевченківського відділення поліції Володимир Тітомир.

Пограбування пенсіонерки

В Одесі на вулиці Ільфа і Петрова двоє чоловіків з країн Закавказзя пограбували 83-річну жінку, вирвавши у неї з рук сумку з $10 тис.

Грабіжники кинулись у різні боки, але їх вдалося затримати. Одного чоловіка, який скочив у автомобіль, на якому вони приїхали, – затримали одразу, а іншого зловили у сусідньому районі.