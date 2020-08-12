В Харькове пенсионерка забрала сына из больницы и поплатилась жизнью

В спальном районе Харькова загадочно исчезла 74-летняя женщина, которая недавно переехала с сыном в пятиэтажку.

По словам соседей, она всегда была приветливой и ласковой, и сразу же им понравилась.

Однако однажды она исчезла и никто не мог к ней дозвониться. Сначала ее начали искать соседи. В квартире правоохранители на полу нашли пенсионерку.

На ее теле эксперты насчитали более десятка ножевых ранений. Раны были на туловище, шее и голове. Предполагаемое орудие убийства — обычный кухонный нож.

— Нож было найдено в умывальнике чистым. То есть, потенциальный подозреваемый вероятно его помыл, пытаясь скрыть следы преступления, — рассказывает руководитель Московского отдела полиции Харькова.

Сразу после трагедии исчез и ее 49-летний сын. Сейчас он главный подозреваемый в страшном преступлении. По словам знакомой женщины, однажды он избил мать и исчез. Однако его почти сразу нашли в больнице, где он лежал с воспалением легких.

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Известно, что накануне убийстве женщина забрала сына из больницы. Соседям объяснила — хочет отпраздновать вместе его день рождения.

Но местные предполагают — это была просто отговорка, а на самом деле бедной матери не хватило денег на полный курс реабилитации сына. На ее пенсию не всегда можно было купить даже необходимые лекарства.

Правоохранители продолжают искать подозреваемого в страшном убийстве родной матери. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

К сожалению, это не единственный случай в Украине убийства родственника.

В Черкасской области мужчина набросился с кулаками на свою 27 летнюю жену якобы потому, что она выпила водки.

Это произошло на глазах у односельчан посреди улицы. Чтобы отнести едва живую женщину домой мужчина даже попросил помощи у одного из местных жителей.