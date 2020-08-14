Упал на капот автомобиля: в Харькове мужчина выбросился из многоэтажки

В Московском районе Харькова утром 14 августа мужчина покончил жизнь самоубийством.
Его тело было найдено на капоте автомобиля под домом многоэтажки на проспекте Тракторостроителей.
Читайте: Лежали едва живые и окровавленные: в Киеве женщина с ребенком выпала из окна
Отмечается, что мужчина в возрасте 35-40 лет выпрыгнул из окна седьмого этажа лестничной площадки.
От полученных травм он погиб на месте.
Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и личность погибшего.
Не так давно в Харькове произошла похожая чрезвычайное происшествие: мужчина в инвалидной коляске пытался покончить с собой и обстрелял патрульных, которые приехали на вызов.
Полицейские попытались подойти к нему, но мужчина открыл огонь из стартового пистолета, в результате чего один правоохранитель получил ожог руки.
После проведения переговоров мужчина сдался.
Причиной его поступка оказалось неразделенной любви и об этом он рассказал в соцсети.