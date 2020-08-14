В Московском районе Харькова утром 14 августа мужчина покончил жизнь самоубийством.

Его тело было найдено на капоте автомобиля под домом многоэтажки на проспекте Тракторостроителей.







Упал на капот автомобиля: в Харькове мужчина выбросился из многоэтажки / 2 фотографии

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Отмечается, что мужчина в возрасте 35-40 лет выпрыгнул из окна седьмого этажа лестничной площадки.

От полученных травм он погиб на месте.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и личность погибшего.

Не так давно в Харькове произошла похожая чрезвычайное происшествие: мужчина в инвалидной коляске пытался покончить с собой и обстрелял патрульных, которые приехали на вызов.

Полицейские попытались подойти к нему, но мужчина открыл огонь из стартового пистолета, в результате чего один правоохранитель получил ожог руки.

После проведения переговоров мужчина сдался.

Причиной его поступка оказалось неразделенной любви и об этом он рассказал в соцсети.