В Московському районі Харкова вранці 14 серпня чоловік покінчив життя самогубством.

Його тіло було знайдено на капоті автомобіля під будинком багатоповерхівки на проспекті Тракторобудівників.







Впав на капот автомобіля: у Харкові чоловік викинувся з багатоповерхівки / 2 фотографии

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Зазначається, що чоловік віком 35-40 років стрибнув з вікна сьомого поверху сходового майданчику.

Від отриманих травм він загинув на місці.

Поліція встановлює усі обставини інциденту та особу загиблого.

Не так давно у Харкові відбулася схожа надзвичайна подія: чоловік в інвалідному візку намагався накласти на себе руки і обстріляв патрульних, які приїхали на виклик.

Поліцейські спробували підійти до нього, але чоловік відкрив вогонь зі стартового пістолета. внаслідок чого один правоохоронець отримав опік руки.

Після проведення переговорів чоловік здався.

Причиною його вчинку виявилося нерозділене кохання і про це він розповів у соцмережі.