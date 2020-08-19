В РФ женщина очнулась в морге, но после перевода в больницу умерла

В Курске женщину по ошибке отправили в морг после операции.
81-летняя пациентка поступила 13 августа в Горшеченскую центральную районную больницу. Она жаловалась на сильные боли в животе.
После того, как ее прооперировали медики констатировали смерть пациентки. Тело было направлено в морг.
На следующий день работник морга заметил, что женщина подает признаки жизни. Ее сразу перевели в Курскую областную клиническую больницу.
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В комитете здравоохранения Курской области оценили состояние женщины, как тяжелое, но стабильное. Ее готовили к еще одной операции.
19 августа племянница пациентки рассказала, что ее родственница умерла.
Врачи, отправившие женщину в морг, объяснили ошибку тем, что у них нет достаточно точного оборудования для определени жив пациент или нет в критических случаях.
В Кропивницком сотрудники морга перепутали тела
В феврале в Кропивницком работники морга перепутали тела двух умерших пенсионерок и выдали родственникам тело чужой бабушки.
Об этом стало известно уже на кладбище во время церемонии прощания, потому что близкие воспользовались услугами ритуальной службы.
Источник: Комсомольская правда