У РФ жінка прокинулася в морзі, але після переведення в лікарню померла

У Курську жінку помилково відправили в морг після операції.

81-річна пацієнтка поступила 13 серпня в Горшеченскую центральну районну лікарню. Вона скаржилася на сильні болі в животі.

Після того, як її прооперували медики констатували смерть пацієнтки. Тіло було направлено в морг.

Наступного дня працівник моргу зауважив, що жінка подає ознаки життя. Її відразу перевели в Курську обласну клінічну лікарню.

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У Комітеті охорони здоров’я Курської області оцінили стан жінки, як важкий, але стабільний. Її готували до ще однієї операції.

19 серпня племінниця пацієнтки розповіла, що її родичка померла.

Лікарі, які відправили жінку в морг, пояснили помилку тим, що у них немає достатньо точного обладнання для визначення живий пацієнт чи ні в критичних випадках.

У Кропивницькому співробітники моргу переплутали тіла

У лютому в Кропивницькому працівники моргу переплутали тіла двох померлих пенсіонерок і видали родичам тіло чужої бабусі.

Про це стало відомо вже на кладовищі під час церемонії прощання, тому що близькі скористалися послугами ритуальної служби.

Джерело: Комсомольська правда