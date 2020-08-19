19 серпня патрульні затримали чоловіка, який стріляв у їх авто на зупинці Смілянській у Солом’янському районі Києва.

За інформацією поліцейських, вони проїжджали біля зупинки Смілянської. У цей час до дороги підійшов чоловік та здійснив прицільний постріл по службовому авто. Його одразу затримали.

Стрілком виявився 44-річний чоловік. У нього знайшли пістолет, ніж і записну книжку з підозрілими контактами з так званих ДНР і ЛНР.

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Патрульні викликали медиків, оскільки поведінка чоловіка була дивною.

Також на місце прибула слідчо-оперативна група.







Вилучили блокнот з контактами з “ЛДНР”: у Києві чоловік обстріляв авто патрульних / 2 фотографии

Стрілянина в Обухові

6 серпня в Києві затримали чоловіка, який біля зупинки громадського транспорту в Обухові влаштував стрілянину і зник на авто.

В результаті стрілянини поранення отримала 20-річна продавщиця з кіоску.