В Ровно медики оставили тело пенсионерки в подъезде из-за подозрения Covid-19

В Ровно врачи скорой помощи оставили тело пенсионерки в подъезде и уехали.

Тело 71-летней женщины пролежало около пяти часов внутри жилого дома, находящегося на улице Соборной. У пенсионерки было подозрение на коронавирус, поэтому ни одна служба не хотела доставить тело в морг.

Об этом случае сообщил сын умершей женщины на горячую линию одного из местных телеканалов.

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По словам мужчины, его матери стало плохо и родные вызвали скорую помощь. Однако она приехала слишком поздно и пенсионерку не удалось спасти. Она умерла во время ее транспортировки к машине. После этого врачи оставили тело у лестницы в подъезде и уехали.

Родственники самостоятельно занесли тело женщины в квартиру. Предполагают, что она умерла от инсульта. Семейный врач в заключении написал о подозрении на коронавирус, хотя по словам сына, симптомов Covid-19 у умершей не было.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 20 августа в Украине зафиксировано 98 537 случаев коронавируса. За последние сутки обнаружили рекордное количество новых инфицированных — 2 134 и умерших — 40 человек. Вылечились 704 человека, за все время пандемии — 50 441 человек.

Наибольшее количество больных сейчас во Львовской области — 12 631, Киеве — 11 172, Черновицкой области — 8 297 и Ровенской — 8 091.

Источник: Ровно 1