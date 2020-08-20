У Рівному медики залишили тіло пенсіонерки у під’їзді через підозру на Covid-19

У Рівному лікарі швидкої допомоги залишили тіло пенсіонерки у під’їзді й поїхали геть.

Тіло 71-річної жінки пролежало близько п’яти годин всередині житлового будинку, що знаходиться на вулиці Соборній. У пенсіонерки була підозра на коронавірус, тому жодна служба не хотіла доставити тіло до моргу.

Про цей випадок повідомив син померлої жінки на гарячу лінію одного з місцевим телеканалів.

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За словами чоловіка, його матері стало погано і рідні викликали швидку допомогу. Проте вона приїхала занадто пізно і пенсіонерку не вдалось врятувати. Вона померла під час її транспортування до машини. Після цього лікарі залишили тіло біля сходів у під’їзді та поїхали.

Родичі самотужки занесли тіло жінки до квартири. Припускають, що вона померла від інсульту. Сімейний лікар у висновку написав про підозру на коронавірус, хоча за словами сина, симптомів Covid-19 у померлої не було.

Коронавірус в Україні

Станом на 20 серпня в Україні зафіксовано 98 537 випадків коронавірусу. За останню добу виявили рекордну кількість нових інфікованих – 2 134 та померлих – 40 осіб. Вилікувались 704 людини, за весь час пандемії – 50 441 особа.

Найбільша кількість хворих наразі у Львівській області – 12 631, Києві – 11 172, Чернівецькій області – 8 297 та Рівненській – 8 091.

Джерело: Рівне 1