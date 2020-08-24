У Кривому Розі чоловік через конфлікт кинув гранату РГД-5 у знайомих, яка вибухнула.

У результаті чотири людини постраждали.

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За даними поліції у Дніпропетровській області, 23 серпня близько опівночі 44-річний чоловік під час конфліктної ситуації кинув у бік знайомих гранату. Через вибух чотири особи були госпіталізовані до лікарні з вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Замах на умисне вбивство) КК України.

Чоловіка було затримано, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.







У Кривому Розі чоловік кинув гранату у знайомих, є постраждалі / 2 фотографии

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24 серпня в День незалежності України повідомили про мінування станція метро Хрещатик у Києві. ДО поліції надійшов анонімний дзвінок про встановлення вибухівки. Через це станцію Хрещатик та Пересадку на станцію Майдан Незалежності зачинили.