В Одесі у приватному секторі близько 3.00 сталася стрілянина. Між 39-річним чоловіком та його 21-річною сусідкою виник конфлікт через гучно увімкнену музику.

Дівчина відпочивала вдома у компанії друзів і на прохання сусіда припинити галас відповідала образами.

Розгніваний чоловік наступного разу прийшов до сусідського двору з травматичним пістолетом.

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Друзі намагалися відбирати зброю, зав’язалася сутичка, під час якої пролунав вистріл. Куля вцілила дівчині у ногу. А для її сусіда цей конфлікт закінчилася саднами.

Обоє постраждалих після огляду лікарями повернулися додому і звернулися із заявами до поліції.

Відкрито два провадження за ч.1 ст. 125 ККУ – Умисне легке тілесне ушкодження. Призначено експертизи.







Гучно увімкнула музику: в Одесі чоловік прострелив ногу сусідці / 2 фотографии

Закон тиші

В Україні в робочі дні заборонено порушувати тишу з 22.00 до 8.00, а в вихідні та святкові дні – цілодобово.

Якщо ці правила порушуються, можна спробувати мирним способом врегулювати ситуацію, зробивши порушнику зауваження. Якщо це не діє – викликайте поліцію.