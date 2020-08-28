Вибух на території Одеського НПЗ: у будинках зникло світло

Опівночі 29 серпня на території Одеського нафтопереробного заводу прогримів вибух, внаслідок чого у житлових будинках біля підприємства зникла електроенергія.

За словами жителів одеського мікрорайону Шкодова Гора, вибух і яскравий спалах люди бачили в районі електропідстанції.







На території Одеського НПЗ прогримів вибух, у будинках зникло світло / 2 фотографии

У поліції підтвердили, що вибухнула трансформаторна підстанція на території Одеського НПЗ, після чого загорілася суха трава.

На місце прибули підрозділи ДСНС і швидка допомога, але нині невідомо, чи є жертви і постраждалі.

Місцеві жителі вважають, що вибух міг статися, коли мисливці за металом перерізали не той кабель.

Читайте: Вціліла лише одна гостя – подробиці вибуху у гуртожитку Десни

Що відомо про Одеський нафтопереробний завод

Одеський НПЗ – четвертий за потужністю український нафтопереробний завод, який було побудовано в 1937 році та введено в експлуатацію у 1938 році.

У серпні 1997 року Кабінет міністрів вніс завод до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.

У жовтні 2010 року в зв’язку зі значним зменшенням показників рентабельності переробки нафти, її постачання на завод зупинили, а саме підприємство фактично припинило свою роботу.

У січні 2016 року державна податкова інспекція розпочала процедуру банкрутства підприємства.

Фото: Думская