В центре Одессы полиция задержала 16 нарушителей общественного порядка.

В воскресенье, 30 августа, на улицах города прошел ЛГБТ-марш. Параллельно на Приморском бульваре собрались активисты организации Традиция и порядок.

— Противники Марша равенства в толпе распылили газ и забросали людей яйцами. Вследствие неправомерных действий активистов в медицинское учреждение доставили двух полицейских, — говорится в сообщении.



























Марш равенства в Одессе: в результате столкновений с полицией задержали 16 активистов / 7 фотографий

В отношении задержанных нарушителей будут составлены протоколы по статьям 173 и 185 — Мелкое хулиганство и Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского КУ об административных правонарушениях.

Марш Женщин в Киеве

8 марта на Михайловской площади в Киеве прошел Марш Женщин, куда также пришли представители консервативного движения Традиция и порядок.

Активисты выступают против введения в украинское законодательство норм Стамбульской конвенции, а сторонники Марша Женщин — наоборот, утверждают, что этот документ — ключ к гендерному равенству в обществе.

Такого рода акции ежегодно охраняют десятки правоохранителей, поскольку существует высокая вероятность столкновений между феминистками и консерваторами.

Фото: Нацполиция, Думская