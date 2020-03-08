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Факты / Украина / Общество

Бунтуй, кохай, права не віддавай: в центре Киева проходит Марш Женщин

Международный женский день часто становится предметом дискуссии о роли женщины в социуме.

Этот год не стал исключением, поэтому в центре Киева традиционно собрались сторонники равенства женщин и противники такой позиции.

Михайловскую площадь разделили пополам колонной правоохранителей, чтобы между людьми не возникло столкновений.

Кроме Марша Женщин там проходит консервативный Марш против абортов, организованный политическим движением Традиция и порядок, на котором, в частности присутствовал депутат от Слуги народа Святослав Юраш.

На Марше против абортов девушки из движения Серебро розы устроили метафорический похороны феминизма.

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Однако сторонники равенства требуют ратифицировать Стамбульскую Конвенцию о предотвращении насилия над женщинами.

За эту идею шагают несколько тысяч участников.

– Права человека – прежде всего, Бунтуй, люби, права не отдавай, – с такими возгласами идут колонной женщины и мужчины от Михайловской площади до Почтовой.

Все активистки – это женщины разного возраста, социальных классов, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, цветов кожи, этничности и национальности.

Они живут в разных социальных контекстах и реалиях, но каждый день сталкиваются с сексизмом, дискриминацией и насилием.

К слову, многие украинские политики поздравили женщин с праздником 8 марта в соцсетях.

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