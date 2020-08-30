В центрі Одесі поліція затримала 16 порушників громадського порядку.

У неділю, 30 серпня, вулицями міста пройшов ЛГБТ-марш. Паралельно на Приморському бульварі зібралися активісти організації Традиція і порядок.

– Противники Маршу рівності у натовпі розпилили газ та закидали людей яйцями. Внаслідок неправомірних дій молодиків до медичного закладу доставили двох поліцейських, – йдеться у повідомленні.



























Марш рівності в Одесі: внаслідок сутичок з поліцією затримали 16 активістів / 7 фотографий

Щодо затриманих порушників буде складено протоколи за статтями 173 та 185 – Дрібне хуліганство та Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського КУ про адміністративні правопорушення.

Марш Жінок у Києві

8 березня на Михайлівській площі у Києві пройшов Марш Жінок, куди також прийшли представники консервативного руху Традиція і Порядок.

Активісти виступають проти впровадження в українське законодавство норм Стамбульської конвенції, а прихильники Маршу Жінок – навпаки, стверджують що цей документ – ключ до гендерної рівності у суспільстві.

Такого роду акції щороку охороняють десятки правоохоронців, оскільки існує висока ймовірність сутичок між феміністками та консерваторами.

Фото: Нацполіція, Думская