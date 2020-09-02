У селищі Коцюбинське у Київській області спалахнула масштабна пожежа на ринку.

На місці події працюють рятувальники ДСНС. Про наслідки та пострадалих поки інформації немає.

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На відео видно, як підіймається густий дим.

У Золотоноші згоріли 12 автобусів

24 серпня рятувальники отримали виклик про пожежу на території автотранспортного підприємства в Золотоноші Черкаської області.

Загоряння автобуса помітив охоронець автопарку.

Техніка стояла дуже щільно – і це призвело до швидкого поширення вогню. Загалом згоріли 12 автобусів, один пошкоджений і чотири вдалося врятувати.