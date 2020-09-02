У Києві спалахнула пожежа на даху 35-поверхового недобудованого хмарочосу Taryan Towers.
На місце виїхала велика кількість пожежних машин і карет швидкої допомоги.
Як відзначають очевидці, пожежа супроводжується великою кількістю чорного диму.
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Дім розташований на вулиці Іоанна Павла II, 12.
Пожежа у Харківській області
Масштабна пожежа виникла у Харківській області. У селі Гороб’ївка Дворічанського району згоріло 8 будинків зі 150.
Пожежу продовжує гасити наземна техніка, авіація та пожежний потяг. Попередня причина пожежі – загоряння смітника, з якого вітер розігнав вогонь на ліс.
2 вересня на сході України спалахнуло три великих пожежі – дві на Харківщині, одна на Луганщині.