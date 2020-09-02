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Факти / Надзвичайні події

У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів

Киянин у соцмережі поширював інформацію із закликами до зміни меж державного кордону України.

Співробітники СБУ провели у нього обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання, а також мобільні пристрої, які містять докази протиправної діяльності.

Інтернет-агітатору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 ККУ – Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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Ще одного російського пропагандиста викрили в Сумах. Чоловік тривалий час жив у Росії, а коли повернувся, почав активно поширювати в забороненій в Україні соцмережі матеріали із закликами до повалення влади.

Він пропагував ідеї “русского мира”, “русской весны” та створення “Новоросії”.

Більш того – підбурював українських військових до антидержавних насильницьких дій.

У нього вдома також знайшли матеріали, які містять докази його протиправної діяльності.

Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 109 ККУ – Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

  • У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів
  • У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів
  • У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів
  • У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів
  • У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів
  • У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів
У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів / 3 фотографии

Наприкінці серпня СБУ затримала у Харківській області війського ЗСУ, який приховав, що раніше співпрацював з бойовиками “ДНР”.

За даними слідства, чоловік ще у липні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань, де виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість.

У жовтні того ж року він за власним бажанням припинив співпрацю з терористами і вступив до лав української армії.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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