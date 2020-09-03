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Факты / Происшествия

Не заметил: возле Белой Церкви фура протаранила авто патрульной полиции

В Белой Церкви Киевской области фура на скорости протаранила автомобиль патрульной полиции.

В результате столкновения двое патрульных получили травмы.

— Водитель фуры “не заметил” на обочине патрульную машину. Влетел в нее с бешеной скоростью. Именно в это время двое патрульных Алина и Павел находились в авто. Патрульные стояли с включенным спецсигналом и с соблюдением ПДД, — рассказали в пресс-службе МВД.

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Инспекторы остановили водителя грузовика MAN за нарушение ПДД. Патрульные припарковались позади с включенными проблесковыми маячками.

Пока правоохранители общались с правонарушителем, той же дорогой двигалось еще одно грузовое авто Mercedes-Benz, водитель которого не заметил автомобили, стоявшие на обочине. Сначала он въехал в служебный автомобиль, а затем — столкнулся с грузовиком.

  • Возле Белой Церкви фура протаранила авто патрульной полиции
  • Возле Белой Церкви фура протаранила авто патрульной полиции
  • Возле Белой Церкви фура протаранила авто патрульной полиции
  • Возле Белой Церкви фура протаранила авто патрульной полиции
  • Возле Белой Церкви фура протаранила авто патрульной полиции
  • Возле Белой Церкви фура протаранила авто патрульной полиции
  • Возле Белой Церкви фура протаранила авто патрульной полиции
  • Возле Белой Церкви фура протаранила авто патрульной полиции
  • Возле Белой Церкви фура протаранила авто патрульной полиции
  • Возле Белой Церкви фура протаранила авто патрульной полиции
Не заметил: возле Белой Церкви фура протаранила авто патрульной полиции / 5 фотографий

Авария под Николаевом

На 92 км автодороги Н-24 Благовещенское – Николаев произошло ДТП.

Авария с участием грузовика Renault Magnum и Opel Zafira произошла возле села Благодатное Арбузинского района.

В результате происшествия пострадали шестеро пассажиров.

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