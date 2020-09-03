Задержание Владимира Назаренко: пострадали трое полицейских

Поздно вечером 2 сентября произошла попытка задержания депутата Киевсовета от ВО Свобода Владимира Назаренко.

Полиция устроила штурм офиса по адресу ул. Тургеневская, 71: во время конфликта трое правоохранителей получили травмы.















В Киеве штурмовали офис партии Свобода, травмированы трое полицейских / 4 фотографии

— Трое сотрудников Департамента стратегических расследований прибыли в офис общественной организации на улице Тургеневская для проведения процессуальных действий. В результате между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, — говорится в сообщении Нацполиции.

О событии также рассказали депутат Всеволод Терентьев и лидер ВО Свобода Олег Тягнибок.

Как написал в своем Facebook Терентьев, штурм правоохранителей начался прямо во время заседания партии.

— Спецподразделения полиции приехали для вручения повестки Владимиру Назаренко по надуманным обвинениям.

Он также добавил, что это связано с членством Назаренко в земельной комиссии Киевского горсовета.

Олег Тягнибок, который также присутствовал во время столкновений с полицией, отметил, что правоохранителей было несколько десятков.

В столичной полиции уверяют, что все обстоятельства инцидента устанавливаются, после чего будет дана правовая квалификация события.

Кто такой Владимир Назаренко

Член партии ВО Свобода Владимир Назаренко баллотировался и прошел в Киевсовет на выборах в июле 2019 года.

Представляет 212 избирательный округ и, согласно данным декларации, является одним из беднейших депутатов Киевсовета в Соломенском районе столицы.

Уже через пару месяцев после вступления в должность, в ходе общения с полицией относительно незаконной застройки осенью 2019 незнакомец напал на депутата и ударил его кирпичом по голове.

Вскоре после этого Владимира Назаренко избили во дворе жилого дома при попытке прекратить деятельность круглосуточной наливайках.

Также депутату несколько раз подряд сжигали автомобиль — виновные до сих пор не найдены.

Фото: Всеволод Терентьев