Затримання Володимира Назаренка: постраждали троє поліцейських

Пізно ввечері 2 вересня відбулася спроба затримання депутата Київради від ВО Свобода Володимира Назаренка.

Поліція влаштувала штурм офісу за адресою вул. Тургенєвська, 71: під час конфлікту троє правоохоронців отримали травми.















У Києві штурмували офіс партії Свобода, травмовано троє поліцейських / 4 фотографии

– Троє співробітників Департаменту стратегічних розслідувань прибули до офісу громадської організації на вулиці Тургенівська для проведення процесуальних дій. У результаті між правоохоронцями та представниками громадської організації виник конфлікт, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Про подію також розповіли депутат Всеволод Терентьєв та лідер ВО Свобода Олег Тягнибок.

Як написав у своєму Facebook Терентьєв, штурм правоохоронців почався просто під час засідання партії.

– Спецпідрозділи поліції приїхали для вручення повістки Володимиру Назаренку за надуманими звинуваченнями.

Він також додав, що це пов’язано із членством Назаренка у земельній комісії Київської міськради.

Олег Тягнибок, який також був присутній під час сутичок з поліцією, зазначив, що правоохоронців було декілька десятків.

У столичній поліції запевняють, що всі обставини інциденту встановлюються, після чого буде надана правова кваліфікація події.

Хто такий Володимир Назаренко

Член партії ВО Свобода Володимир Назаренко балотувався та пройшов до Київської міської ради на виборах у липні 2019 року.

Представляє 212 виборчий округ та, за даними декларації, є одним із найбідніших депутатів Київради у Солом’янському районі столиці.

Вже за декілька місяців після отримання мандату, під час спілкування з поліцією щодо незаконної забудови восени 2019 року незнайомець напав на депутата та вдарив його цеглиною по голові.

Незадовго після цього Володимира Назаренка побили у дворі житлового будинку під час спроби припинити діяльність цілодобової наливайки.

Також депутату декілька разів поспіль спалювали автомобіль, а винних не знайдено досі.

Фото: Всеволод Терентьєв