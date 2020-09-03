В Запорожье полиция задержала 30-летнего мужчину, который в течение года занимался распространением детской порнографии.

Правоохранители уже провели обыски по месту жительства подозреваемого и изъяли один системный блок и ноутбук, на которых хранилась порнография, в частности детская. Материалы, которые были изъяты, отправят на экспертизу.

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Мужчине грозит наказание по ч. 4 ст. 301 УК Украины — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.







В Запорожье мужчина в течение года продавал детскую порнографию / 2 фотографии

В Кривом Роге супруги снимали порно с трехлетней дочерью

В Кривом Роге супружеская пара занималась изготовлением и продажей порно с участием своей трехлетней дочери. Для распространения использовались мессенджеры Telegram и Skype.

Суд приговорил мужчину и женщину к 12 годам 6 месяцам заключения каждого.