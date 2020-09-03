У Запоріжжі поліція затримала 30-річного чоловіка, який протягом року займався розповсюдженням дитячої порнографії.

Правоохоронці вже провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та вилучили один системний блок та ноутбук, на яких зберігалася порнографія, зокрема дитяча. Матеріали, які були вилучені, відправлять на експертизу.

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Чоловіку загрожує покарання за ч. 4 ст. 301 КК України – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Всі вилучені відеозаписи направлені на проведення ряду спеціальних експертиз.







У Запоріжжі чоловік протягом року продавав дитячу порнографію / 2 фотографии

У Кривому Розі подружжя знімало порно із трирічною донькою

У Кривому Розі подружжю займалося виготовленням та продажем порно за участі своєї трирічної доньки. Для розповсюдження використувалися месенджери Telegram та Skype.

Чоловіка та жінку засуджено до 12 років 6 місяців ув’язнення.