В Житомирской области во время тушения пожара травмировался 7-летний мальчик

В Житомирской области в селе Закутинцы Бердинчивського района произошло возгорание хозяйственной постройки. Во время самостоятельного тушения пожара травмы получил 7-летний мальчик.

Его с отравлением продуктами горения и ожогами верхних и нижних конечностей госпитализировали в районную больницу.

Спасатели установили, что горел деревянный сеновал с тюкованным сеном внутри.

Читайте: Пожары на Харьковщине и Луганщине: горит 400 га леса, уничтожено 8 домов

Пожар тушили около пяти часов.

Сейчас состояние мальчика, который получил травмы, удовлетворительное. Пожар уничтожил сеновал и 10 тонн сена. Сейчас устанавливается причина пожара.

Недавно в Луганской области произошел пожар, в результате которого погиб старшина ООС Артем Бондаренко.

Его считали без вести пропавшим с 2 сентября.