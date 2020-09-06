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Факты / Происшествия

В Житомирской области во время тушения пожара травмировался 7-летний мальчик

В Житомирской области в селе Закутинцы Бердинчивського района произошло возгорание хозяйственной постройки. Во время самостоятельного тушения пожара травмы получил 7-летний мальчик.

Его с отравлением продуктами горения и ожогами верхних и нижних конечностей госпитализировали в районную больницу.

Спасатели установили, что горел деревянный сеновал с тюкованным сеном внутри.

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Пожар тушили около пяти часов.

Сейчас состояние мальчика, который получил травмы, удовлетворительное. Пожар уничтожил сеновал и 10 тонн сена. Сейчас устанавливается причина пожара.

В Житомирской области во время тушения пожара травмировался 7-летний мальчик

Недавно в Луганской области произошел пожар, в результате которого погиб старшина ООС Артем Бондаренко.

Его считали без вести пропавшим с 2 сентября.

Источник: ГСЧС

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