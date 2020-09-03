Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военный

Во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина ООС Артем Бондаренко.

Его считали без вести пропавшим с 2 сентября, сообщили в штабе ООС.

— Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают собратья, в то время как они тушили пожар, стремительно приближалась к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества, — рассказали в ООС.

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Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Пожар в Луганской области

В пожаре в Луганской области горит сухая трава и камыш возле села Болотенное Станично-Луганского района. Ситуацию осложняет близость к линии фронта и заболоченная местность.

3 сентября огонь продолжает бушевать в шести ячейках Кременского, Новоайдарского и Станич-Луганского районов.