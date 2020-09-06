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Факти / Надзвичайні події

На Житомирщині під час гасіння пожежі травмувався 7-річний хлопчик

У Житомирській області в селі Закутенці Бердинчівського району сталося загоряння господарчої споруди. Під час самостійного гасіння пожежі травми отримав 7-річний хлопчик.

Його з отруєнням продуктами горіння та опіками верхніх і нижніх кінцівок госпіталізовано до районної лікарні.

Рятувальники встановили, що горів дерев’янний сінник з тюкованим сіном всередині.

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Пожежу гасили близько п’яти годин.

На Житомирщині під час гасіння пожежі травмувався 7-річний хлопчик

Наразі стан хлопчика, який отримав травми, задовільний. Пожежа знищила сінник та 10 тон сіна. Наразі встановлюється причина пожежі.

Нещодавно під час час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко. Його вважали безвісти зниклим з 2 вересня.

Джерело: ДСНС

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