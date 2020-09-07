СБУ разоблачила турфирму, которая изготовляла фальшивые ID-карты для выезда за границу

Сотрудники СБУ разоблачили группу мошенников, которые под видом турфирмы незаконно изготавливали и продавали фальшивые ІD-карты резидентов стран Восточной Европы и документы для работы за рубежом.
Организация, созданная жителями Черновицкой и Хмельницкой областей, работала в течение двух лет.
За изготовление документов они брали от €300 до €500.
Читайте: Как оформить загранпаспорт в Украине
До начала карантина мошенники изготавливали около 20-30 фальшивых документов ежемесячно.
СБУ задержала участников группы. Ее организатору и сообщнице правоохранители сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 УК Украины.
Они изъяли технику, сейчас следствие продолжается.
Реестр турфирм Украины
В Украине существует Лицензионный реестр субъектов туроператорской деятельности, в котором можно найти информацию о турфирмах, которые официально зарегистрированы и имеют лицензию.
Его можно найти на сайте Министерства культуры и информационной политики.
Кроме того, в этом документе есть данные об адресе, руководителе и телефонах организации.