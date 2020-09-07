СБУ разоблачила турфирму, которая изготовляла фальшивые ID-карты для выезда за границу

Сотрудники СБУ разоблачили группу мошенников, которые под видом турфирмы незаконно изготавливали и продавали фальшивые ІD-карты резидентов стран Восточной Европы и документы для работы за рубежом.

Организация, созданная жителями Черновицкой и Хмельницкой областей, работала в течение двух лет.

За изготовление документов они брали от €300 до €500.

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До начала карантина мошенники изготавливали около 20-30 фальшивых документов ежемесячно.

СБУ задержала участников группы. Ее организатору и сообщнице правоохранители сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

Они изъяли технику, сейчас следствие продолжается.















€500 за фальшивую ID-карту для выезда за границу: СБУ разоблачила “турфирму” / 4 фотографии

Реестр турфирм Украины

В Украине существует Лицензионный реестр субъектов туроператорской деятельности, в котором можно найти информацию о турфирмах, которые официально зарегистрированы и имеют лицензию.

Его можно найти на сайте Министерства культуры и информационной политики.

Кроме того, в этом документе есть данные об адресе, руководителе и телефонах организации.