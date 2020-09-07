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€500 за фальшиву ID-картку для виїзду за кордон: СБУ викрила “турфірму”

Співробітники СБУ викрили групу шахраїв, які під виглядом турфірми незаконно виготовляли та продавали фальшиві ІD-картки резидентів країн Східної Європи та документи для роботи за кордоном.

Організація, створена мешканцями Чернівецької та Хмельницької областей, працювала протягом двох років.

За виготовлення документів вони брали від €300 до €500.

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До початку карантину шахраї виготовляли близько 20-30 фальшивих документів щомісяця.

СБУ затримала учасників групи. Її організатору та спільниці правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Вони вилучили техніку, нині слідство триває.

  • Липові паспорти ЄС
  • СБУ викрила турфірму, яка виготовляла фальшиві ID-картки для виїзду за кордон
  • СБУ викрила турфірму, яка виготовляла фальшиві ID-картки для виїзду за кордон
  • СБУ викрила турфірму, яка виготовляла фальшиві ID-картки для виїзду за кордон
  • Липові паспорти ЄС
  • СБУ викрила турфірму, яка виготовляла фальшиві ID-картки для виїзду за кордон
  • СБУ викрила турфірму, яка виготовляла фальшиві ID-картки для виїзду за кордон
  • СБУ викрила турфірму, яка виготовляла фальшиві ID-картки для виїзду за кордон
€500 за фальшиву ID-картку для виїзду за кордон: СБУ викрила “турфірму” / 4 фотографии

Реєстр турфірм України

В Україні існує Ліцензійний реєстр суб’єктів туроператорської діяльності, у якому можна знайти інформацію про турфірми, які офіційно зареєстровані та мають ліцензію.

Його можна знайти на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Крім того, у цьому документі є дані про адресу, керівника та телефони організації.

Джерело: СБУ

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