СБУ викрила турфірму, яка виготовляла фальшиві ID-картки для виїзду за кордон

Співробітники СБУ викрили групу шахраїв, які під виглядом турфірми незаконно виготовляли та продавали фальшиві ІD-картки резидентів країн Східної Європи та документи для роботи за кордоном.
Організація, створена мешканцями Чернівецької та Хмельницької областей, працювала протягом двох років.
За виготовлення документів вони брали від €300 до €500.
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До початку карантину шахраї виготовляли близько 20-30 фальшивих документів щомісяця.
СБУ затримала учасників групи. Її організатору та спільниці правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.
Вони вилучили техніку, нині слідство триває.
Реєстр турфірм України
В Україні існує Ліцензійний реєстр суб’єктів туроператорської діяльності, у якому можна знайти інформацію про турфірми, які офіційно зареєстровані та мають ліцензію.
Його можна знайти на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.
Крім того, у цьому документі є дані про адресу, керівника та телефони організації.