На сайте Министерства культуры и информационной политики опубликован Лицензионный реестр субъектов туроператорской деятельности.

В нем можно найти информацию о наличии лицензии в той или иной туристической фирмы, которая зарегистрирована и действует в Украине.

Кроме того, в нем есть данные о местоположении, руководителе организации, телефонах и электронных почтах компании.

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Реестр будут постоянно обновлять и пополнять его актуальной информацией.

Туризм в Украине

Из-за пандемии коронавируса и карантина туристическая сфера понесла значительные убытки. Из-за закрытия границ турфирмы остались без работы.

Однако начал процветать внутренний туризм, в том числе и в Украине.

В мае Еврокомиссия озвучила правила быстрого и эффективного вывода туризма из карантина, в котором указала рекомендации по работе транспорта и гостиниц.