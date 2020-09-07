В Киеве ночью на улице Стрелецкой Шевченковского района напали на украинского певца Дзидзьо (Михаила Хому).

В комментарии Фактам ICTV в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что сейчас уже открыты соответствующие уголовные производства.

— Нападение произошло ночью 6 сентября. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины.

Кто напал на певца неизвестно, правоохранители устанавливают все обстоятельства.

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В пресс-службе артиста нам сообщили, что в интересах следствия пока не могут разглашать подробности и предоставлять комментарии.

Это уже не первое нападение на Дзидзьо. В декабре 2018 года на певца напали и избили неизвестные, которые скрылись с места происшествия.

Однако в 2019 году в полиции Киева заочно объявили о подозрении двум иностранцам 33 и 36 лет, которые уже были судимы за подделку документов.