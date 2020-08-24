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Факты / Украина / Общество

Гимн Украины ко Дню независимости выполнял DZIDZIO (ВИДЕО)

Гимн Украины ко Дню независимости 2020 спел популярный украинский певец Михаил Хома, больше известный как DZIDZIO.

На Софиевской площади музыкант исполнял гимн Украины в сопровождении военного оркестра.

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После выступления украинского певца, слово взял президент Украины Владимир Зеленский. Позже DZIDZIO наградили званием Заслуженный артист Украины.

— Имел сегодня большую честь выполнить Гимн Украины во время государственного церемониала празднования Дня независимости Украины. Чувствовал большую ответственность и безграничную любовь к каждому из вас, — поделился DZIDZIO в социальной сети.

 

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Дорогі друзі! Мав сьогодні велику честь виконати Гімн України під час державного церемоніалу святкування Дня незалежності України. Відчував велику відповідальність та безмежну любов до кожного з вас. Подвійною радістю для мене стало присвоєння державного звання «Заслужений артист України». Це моя мрія дитинства! Дякую, Україно !!! З Днем Незалежності !!! Слава Україні ????????!!!

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Большинство украинцев засыпали Михаила Хому комплиментами и отмечали, что это было лучшее исполнение Гимна Украины.

Празднование Дня независимости 2020

Во время празднования Дня независимости Украины 2020 президент Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград.

Почетное звание Заслуженный артист Украины было предоставлено белорусскому исполнителю Сергею Михалку и украинскому певцу Михаилу Хоме, более известном как DZIDZIO.

Также была вручена награда Василию Вирастюку — Заслуженный работник физкультуры и спорта.

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