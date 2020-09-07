У Києві вночі на вулиці Стрілецькій Шевченківського району напали на українського співака Дзідзьо (Михайла Хому).

У коментарі Фактам ICTV у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що наразі вже відкриті відповідні кримінальні провадження.

– Напад стався вночі 6 вересня. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 185 (крадіжка) КК України.

Хто напав на співака невідомо, правоохоронці встановлюють всі обставини.

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У прес-службі артиста нам повідомили, що в інтересах слідства поки не можуть розголошувати подробиці і надавати коментарі.

Це вже не перший напад на Дзідзьо. У грудні 2018 року на співака напали і побили невідомі, які втекли з місця події.

Однак у 2019 році у поліції Києва заочно оголосили про підозру двом іноземцям 33 та 36 років, які вже були судимі за підробку документів.