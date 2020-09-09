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Факты / Происшествия

На Днепропетровщине супруги развращали 3-летнюю дочь и снимали с ней порно

В Днепропетровской области супруги развращали малолетнего ребенка, а также изготовляли и распространяли детскую порнографию.

— Супруги, вступив в преступный сговор, совершили развратные действия в отношении собственной 3-летней дочери, снимали это на камеру, после чего разместили фото и видео ребенка в сети интернет, — сообщили в прокуратуре.

Кроме этого, во время обыска в доме нашли 9 слип-пакетов с наркотическим средством — каннабисом.

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Мужчине также инкриминировали незаконное приобретение, изготовление, хранение наркотических средств без цели сбыта.

Прокуратура уже утвердила и направила в суд обвинительный акт.

Распространение детской порнографии — далеко не первый случай в Украине в последнее время.

Несколько дней назад в Запорожье полиция задержала 30-летнего мужчину, который в течение года занимался распространением детской порнографии.

Источник: Прокуратура Днепропетровской области

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