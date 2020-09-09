У Дніпропетровській області подружжя розбещувало малолітню дитину, а також виготовляло та розповсюджувало дитячу порнографію.

– Подружжя, вступивши у злочинну змову, вчинили розпусні дії щодо власної 3-річної доньки, знімали це на камеру, після чого розмістили фото та відео дитини в мережі інтернет, – повідомили в прокуратурі.

Окрім цього, під час обшуку в помешканні знайшли 9 сліп-пакетів з особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом.

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Чоловікові також інкримінували незаконне придбання, виготовлення, зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

Прокуратура вже затвердила та направила до суду обвинувальний акт.

Розповсюдження дитячої порнографії – далеко не перший випадок в Україні останнім часом.

Кілька днів тому у Запоріжжі поліція затримала 30-річного чоловіка, який протягом року займався розповсюдженням дитячої порнографії.

Джерело: Прокуратура Дніпропетровської області