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Факты / Происшествия

В Киеве задержали одного из руководителей ИГИЛ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из руководителей ИГИЛ, мужчину разыскивал Интерпол.

Он находился на территории Украины с 2018 года, куда он прибыл по фальшивому паспорту.

В Киевской области он создал собственную преступную группу. Кроме того, продолжал руководить отделами террористической организации за рубежом.

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Сейчас его задержали на 40 суток, проводится проверка.

По информации СБУ, террорист в свое время был заместителем чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, есть подозрение, что последний организовал теракт в аэропорту Ататюрк в 2016 году. Кроме того, задержанный участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке.

  • СБУ ІДІЛ
  • СБУ ІДІЛ.
  • СБУ ІДІЛ
  • СБУ ІДІЛ
  • СБУ ІДІЛ.
  • СБУ ІДІЛ
В Киеве задержали одного из руководителей ИГИЛ / 3 фотографии

Задержание участников ИГИЛ в Украине

В ноябре 2019 года под Киевом СБУ задержала руководителя ИГИЛ.

Мужчина занимал одну из ключевых ​​должностей в террористической организации.

Он также прибыл в Украину в 2018 году, использовав фальшивые документы.

Источник: СБУ

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